طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ منطقه نظامی در اطراف تبریز مورد اصابت قرار گرفته است

بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، طی ۲۴ ساعت گذشته، سه منطقه نظامی اطراف شهر تبریز و یک منطقه غیرنظامی اطراف شهر شبستر مورد حمله هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی واقع شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس این اطلاعیه، در این حملات خوشبختانه، از هموطنان عزیزمان، هیچکس شهید نشده است. 

در عصر روز شنبه ۸ فروردین، بدین‌ترتیب، تعداد شهدا بدون افزایش، ۱۷۶ نفر و تعداد مجروحان استان ۱۳۵۴ نفر است.

