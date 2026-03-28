طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ منطقه نظامی در اطراف تبریز مورد اصابت قرار گرفته است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس این اطلاعیه، در این حملات خوشبختانه، از هموطنان عزیزمان، هیچکس شهید نشده است.

در عصر روز شنبه ۸ فروردین، بدین‌ترتیب، تعداد شهدا بدون افزایش، ۱۷۶ نفر و تعداد مجروحان استان ۱۳۵۴ نفر است.

