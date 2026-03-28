شهادت یک مسیحی در حمله دشمن به اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، در حملات تروریستی آمریکایی صهیونی به شهر بهارستان اصفهان یک شهروند ارمنی به شهادت رسید.

آوانوس سیمونیان سینگردی از شهروندان ارامنه اصفهان در حمله تروریستی آمریکای جنایت‌کار و رژیم کودک کش صهیونیستی روز پنج‌شنبه گذشته ششم فروردین‌ماه به شهر بهارستان به شهادت رسید.

در حملات تروریستی متجاوزان آمریکایی صهیونی به منازل مسکونی در اصفهان تا کنون بیش از 20 زن و کودک به شهادت رسیده‌اند.

مراسم تشییع شهید ارمنی آوانوس سیمونیان سینگردی هم زمان با تشییع شهدای جنگ رمضان روز دوشنبه ساعت 13:30 از فلکه فیض اصفهان برگزار خواهد شد.

پیکر این شهید ارمنی روز سه‌شنبه پس از برگزاری مراسم ویژه در قبرستان ارامنه اصفهان خاک‌سپاری خواهد شد.

