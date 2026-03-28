کشف انواع موادمخدر و سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف انواع موادمخدر و سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به کشف انواع موادمخدر و سلاح جنگی در مرزهای استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: بیش از 80 کیلوگرم انواع موادمخدر افیونی و 23 سلاح جنگی در مناطق مرزی این استان کشف شد.

به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با اقدامات اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اخبار واصله از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر، سلاح و مهمات به کشور آگاه شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با پایش‌های دقیق و بررسی تحرکات مناطق مرزی موفق شدند، محل تردد قاچاقچیان را شناسایی کنند. همچنین بلافاصله جهت انسداد مسیر ارتباطی این محل، نیروهای مرزبانی را اعزام کرده و با اجرای عملیات برنامه‌ریزی شده موجب غافلگیری قاچاقچیان و دستگیری آنان شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مأموران در بازرسی دقیق از منطقه ضمن دستگیری قاچاقچیان توانستند، تعداد 23 سلاح جنگی به همراه 73 تیر جنگی مربوطه و تعداد یک دستگاه ماهواره استارلینک، مقدار 81 کیلوگرم تریاک را از سوداگران مرگ کشف کنند. همچنین در این رابطه 6 نفر دستگیر شدند.

سردار شجاعی به تلاش‌های نیروهای مرزبانی برای مقابله با اشرار و قاچاقچیان اشاره داشته و تصریح کرد: مجاهدان مرزبانی، تمامی تلاش خود را در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرزهای کشور ایران بکار گرفته‌اند و اجازه نمی‌دهند تا قاچاقچیان و سوداگران مرگ در هیچ نقطه‌ای از سرحدات کشورمان احساس امنیت و آرامش کنند.

وی به عزم جدی مرزبانان استان سیستان و بلوچستان برای مقابله با مخلان امنیت در نوار مرز اشاره کرده و بیان داشت: امروزه مرزبانان و مرزنشینان استان بیش از همیشه در کنار یکدیگر برای حفظ و حراست از مرزهای ایران در شرق کشور تلاش می‌کنند و با هرگونه اعمال خرابکارانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد خواهند کرد.

