وعده استاندار قزوین:
6 ماهه منازل بازسازی شده را به اهالی روستای تتنک تحویل میدهیم
استاندار قزوین گفت: بازسازی منازل آسیبدیده حداکثر ظرف 6 ماه انجام و واحدهای مسکونی تحویل مردم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در جریان سفر به شهرستان بویینزهرا با حضور در جمع اهالی روستای تتنک و در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) این روستا ضمن دیدار و گفتوگوی مستقیم با مردم بر عزم جدی دولت برای جبران خسارات و بازسازی سریع مناطق آسیبدیده تأکید کرد.
استاندار قزوین در ادامه بیان کرد: روستای تتنک که عمده ساکنان آن را کشاورزان تشکیل میدهند، در روز قدس هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 13 منزل مسکونی تخریب و سه نفر از اهالی به شهادت رسیدند.
نوذری همچنین از احداث یک باب مدرسه در این روستا خبر داد و گفت: این مدرسه با تأمین کامل تجهیزات آموزشی ساخته و به نام شهدای روستا نامگذاری خواهد شد.
وی با تسلیت به خانوادههای جانباختگان این حادثه بیان کرد: روحیه بالای مردم این روستا قابل تحسین است و دولت با تمام توان در کنار آنان خواهد بود.