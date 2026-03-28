بازدید میدانی استاندار قزوین از روستای آسیبدیده تتنک
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین عصر امروز به همراه جمعی از مدیران استانی با حضور در روستای تتنک از توابع بخش دشتابی شهرستان بویینزهرا، از روند آواربرداری و بازسازی منازل آسیبدیده این روستا بازدید کرد. این روستا در روز قدس هدف حمله قرار گرفت که در پی آن 13 واحد مسکونی تخریب و سه نفر از اهالی به شهادت رسیدند.
استاندار قزوین در این بازدید میدانی، ضمن حضور در میان اهالی و بررسی میدانی خسارات، در جریان آخرین وضعیت آواربرداری و برنامهریزی برای بازسازی قرار گرفت.
نوذری با اشاره به پایان عملیات آواربرداری، گفت: روند بازسازی واحدهای مسکونی با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهزودی آغاز میشود و تلاش میکنیم این واحدها حداکثر تا اواخر تابستان به مردم تحویل داده شود.
وی همچنین با تأکید بر توسعه زیرساختهای روستا افزود: بهسازی معابر، آسفالت و ارتقای خدمات زیربنایی در دستور کار قرار دارد.