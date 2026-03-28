به گزارش ایلنا، بهمن سام روز شنبه در دیدار نوروزی با مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان رامسر افزود: پیگیری مصادره اموال و جبران خسارات وارده در دستور کار دستگاه قضاست و قانون اجازه این کار را داده است.

وی مقوله امنیت و آرامش برای شهر گردشگری رامسر را بسیار مهم توصیف کرد و از مردم خواست با حفظ هوشیاری و بصیرت بیشتر، به برخی افراد ناآگاه و یا خودفروخته اجازه دهند تا اخبار، تصاویر و فیلم‌های ناامنی در رامسر را به شبکه‌های معاند مخابره کنند.

این مقام مسوول اظهار داشت: حوادث دیماه و حمله اخیر رژیم متخاصم از یک سو و ناآرامی های اخیر و سو استفاده برخی افراد ناآگاه در ارسال فیلم به شبکه‌های معاند نیز از سویی دیگر باعث شده میزان ورودی مسافر و گردشگر به رامسر در مقایسه با سال های گذشته اندکی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مردم رامسر باید با درایت و هوشیاری بیشتر، مانع از چنین اقداماتی شوند و در غیر این صورت علاوه بر آسیب جدی به کسب و کار، به مقوله امنیت و جایگاه گردشگر پذیری رامسر نیز لطمه وارد خواهد شد.

دادستان رامسر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به گلایه‌های مردمی در حوزه خدمات شهری و بحث ساخت و ساز در شهرداری‌های رامسر، کتالم و سادات‌شهر، گفت: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود و برخورد قانونی با متخلفان باید در دستور کار شهرداری باشد.

سام، بر لزوم تلاش مضاعف مدیران برای حل مشکلات مردم و تعامل سازنده تمامی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تاکید کرد و ادامه داد: همه باید با تمام توان و بدون اغماض به مردم خدمت و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در برخورد با هرگونه فساد، رفیق‌بازی و آشنابازی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد شد، گفت: کارها باید قانونی پیش برود تا در برابر مردم و خون شهدا شرمنده نباشیم.

دادستان رامسر با اشاره به نظارت بر بازار، بر لزوم برخورد قاطع و بازدارنده با اخلالگران اقتصادی تاکید کرد و افزود: در صورتی که یک واحد خبازی پس از پلمب، پاسخگوی تذکرات قانونی نبود، تصدی آن واحد باید بلافاصله جابه جا شود تا چرخه ی خدمات رسانی به مردم با وقفه مواجه نشود.

