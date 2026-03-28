معاون سیاسی استانداری خبر داد:

4 شهید و 10 مجروح؛ افزایش تعداد شهدا و مجروحان حمله دشمنان به خمین

4 شهید و 10 مجروح؛ افزایش تعداد شهدا و مجروحان حمله دشمنان به خمین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به افزایش تعداد شهدا و مجروحان حادثه تروریستی خمین اشاره کرده و گفت: تعداد شهدا و مجروحان حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در شهرستان خمین افزایش یافت و در این راستا تعداد شهدا به 4 نفر و تعداد مجروحان نیز به 10 نفر رسید.

به گزارش ایلنا، حسن قمری در این رابطه افزود: حوالی ساعت 15 امروز یک منطقه مسکونی در شهر خمین هدف حمله هوایی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حمله ناجوانمردانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، تاکنون پیکر یک مرد، یک زن، یک پسر و یک دختر از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وی به تلاش امدادگران برای آواربرداری و رسیدگی به مجروحان احتمالی این حادثه تروریستی اشاره کرده و ادامه داد: حضور شهروندان در محل حادثه موجب اختلال و کندی در سرعت آواربرداری می‌شود. بنابرنی از شهروندان تقاضا می‌شود از تجمع در محل حادثه با جدیت خودداری کنند تا در روند امدادرسانی خللی ایجاد نشود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
