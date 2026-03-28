خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یک‌ سال گذشته انجام شد؛

جوجه‌ریزی 46 میلیون قطعه‌ای در مرغداری‌های قزوین

کد خبر : 1766277
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد که در سال 1404 بیش از 46 میلیون و 221 هزار قطعه جوجه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی این استان رهاسازی و پرورش داده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رمضانپور با اعلام این خبر گفت: این میزان جوجه‌ریزی در 412 واحد مرغداری انجام شده و در نهایت منجر به تولید 90 هزار تن گوشت مرغ در استان شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه تولید گوشت سفید بیان کرد: به طور متوسط ماهانه حدود 4 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی قزوین انجام می‌شود.

وی افزود: در اسفندماه سال گذشته نیز حدود 2 میلیون و 500 هزار قطعه جوجه در واحدهای تولید و پرورش مرغ استان جوجه‌ریزی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار