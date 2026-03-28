به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رمضانپور با اعلام این خبر گفت: این میزان جوجه‌ریزی در 412 واحد مرغداری انجام شده و در نهایت منجر به تولید 90 هزار تن گوشت مرغ در استان شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه تولید گوشت سفید بیان کرد: به طور متوسط ماهانه حدود 4 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی قزوین انجام می‌شود.

وی افزود: در اسفندماه سال گذشته نیز حدود 2 میلیون و 500 هزار قطعه جوجه در واحدهای تولید و پرورش مرغ استان جوجه‌ریزی شده است.

انتهای پیام/