شمار شهدای آذربایجان شرقی به ۱۷۶ نفر رسید
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون ۱۷۶ نفر از هموطنان در استان به شهادت رسیدند و یک هزار و ۳۳۴ نفر مجروح شدند که تعداد زیادی از آنها مرخص شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی روز شنبه اظهار کرد: تیمهای ارزیابی برای برآوردهای خسارتهای خودرویی و مسکونی اقدام کردند به اطلاع هم استانیهای عزیز میرسانم اگر خسارتی وارد شده و گزارش ندادهاند به بنیاد مسکن تبریز و در شهرستانها نیز به بنیاد مسکن شهرستانهای مربوطه مراجعه کنند.
وی افزود: مردم برای خسارتهای خودرویی به شعبات بیمه ایران در تبریز و شهرستانها مراجعه کنند.
فرشی اظهار کرد: از ۱۷۶ نفر شهید اقتدار استان ۴۰ نفر در سایر نقاط کشور به شهادت رسیده بودند که به استان منتقل شدند و هفت نفر نیز از سایر استانها بودند که به زادگاه خود منتقل شدند.