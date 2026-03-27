خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت هفت غیرنظامی در حمله صهیونیستی-آمریکایی به روستای کارخانه کنگاور

کد خبر : 1766138
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کنگاور گفت: در پی حملات صهیونیستی-آمریکایی بامداد روز جمعه به ۲ منزل مسکونی در روستای کارخانه از توابع شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه، هفت تن از اعضای ۲ خانواده غیرنظامی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ولی بهرامی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کنگاور افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده، این حمله در ساعات اولیه روز جمعه صورت گرفت و منجر به شهادت هفت شهروند غیرنظامی شامل ۲ مرد، ۲ زن، ۲ دختر و یک پسر نوجوان شد.

وی اضافه کرد: عملیات امداد و نجات به سرعت در منطقه آغاز شد و یک نوجوان مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهر کنگاور انتقال یافته است.

بهرامی ضمن محکوم کردن این حمله، خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است.

به گفته او بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار