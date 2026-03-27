شهادت هفت غیرنظامی در حمله صهیونیستی-آمریکایی به روستای کارخانه کنگاور

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ولی بهرامی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کنگاور افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده، این حمله در ساعات اولیه روز جمعه صورت گرفت و منجر به شهادت هفت شهروند غیرنظامی شامل ۲ مرد، ۲ زن، ۲ دختر و یک پسر نوجوان شد.

وی اضافه کرد: عملیات امداد و نجات به سرعت در منطقه آغاز شد و یک نوجوان مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهر کنگاور انتقال یافته است.

بهرامی ضمن محکوم کردن این حمله، خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است.

به گفته او بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

