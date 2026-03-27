شهادت هفت غیرنظامی در حمله صهیونیستی-آمریکایی به روستای کارخانه کنگاور
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کنگاور گفت: در پی حملات صهیونیستی-آمریکایی بامداد روز جمعه به ۲ منزل مسکونی در روستای کارخانه از توابع شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه، هفت تن از اعضای ۲ خانواده غیرنظامی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ولی بهرامی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کنگاور افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده، این حمله در ساعات اولیه روز جمعه صورت گرفت و منجر به شهادت هفت شهروند غیرنظامی شامل ۲ مرد، ۲ زن، ۲ دختر و یک پسر نوجوان شد.
وی اضافه کرد: عملیات امداد و نجات به سرعت در منطقه آغاز شد و یک نوجوان مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهر کنگاور انتقال یافته است.
بهرامی ضمن محکوم کردن این حمله، خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است.
به گفته او بررسیهای میدانی و جمعآوری اطلاعات دقیقتر درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.