فرماندار دهلران خبر داد:

خسارت 500 میلیارد ریالی سیلاب به زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان دهلران

خسارت 500 میلیارد ریالی سیلاب به زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان دهلران
فرماندار ویژه شهرستان دهلران گفت: بارندگی‌های شدید و سیل‌آسای بازه زمانی 3 روز گذشته، 500 میلیارد ریال به زیرساخت‌های کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرد. با توجه به حجم بارندگی‌ها و بارش تگرگ، افزون بر خسارت به زیرساخت‌های کشاورزی بسیاری از زمین‌های زیرکشت شهرستان نیز دچار آب‌گرفتگی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مراد یگانه به بررسی‌های میدانی اولیه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی اشاره داشته و افزود: بر پایه این برآوردها، حدود 7500 هکتار از کشت‌زارهای گندم و کلزا و نیز مزارع سبزی و صیفی دچار سیل و آب‌گرفتگی شده است. همچنین 400 هکتار زمین کشاورزی نیز به دلیل بارش تگرگ آسیب دیده‌اند.

وی ادامه داد: افزون بر کشتزارها، زیرساخت‌های حیاتی کشاورزی از جمله پل‌ها، جاده‌های دسترسی مزارع و چاه‌های کشاورزی نیز حدود 500 میلیارد ریال خسارت دیدند. برای تعیین دقیق میزان خسارت وارده به کشاورزان و باغداران، نیاز به بازدید دقیق میدانی و ارزیابی صندوق بیمه کشاورزی و جهاد کشاورزی از مزارع است.

فرماندار ویژه شهرستان دهلران اظهار داشت: این فرایند منوط به پایان یافتن بارش‌ها، مساعد شدن هوا و شتاب‌بخشی در دسترسی به زمین‌های کشاورزی است. کشاورزان زیان‌دیده از سیل که بیمه‌نامه کشاورزی ندارند، برای ارزیابی خسارت و ارجاع به ستاد بحران، به مراکز سازمان جهاد کشاورزی در بخش‌ها مراجعه کنند.

یگانه تصریح کرد: از کشاورزانی که مزارع آنها زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی است و از سیل و تگرگ زبان دیده‌اند، تقاضا می‌شود تا 22 فروردین با مراجعه به بانک کشاورزی، شرکت‌های خدمات بیمه زیرمجموعه بانک کشاورزی، صندوق بیمه و یا از طریق نرم‌افزار «دولت من» نسبت به ثبت درخواست خسارت اقدام کنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
