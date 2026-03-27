به گزارش ایلنا، مراد یگانه به بررسی‌های میدانی اولیه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی اشاره داشته و افزود: بر پایه این برآوردها، حدود 7500 هکتار از کشت‌زارهای گندم و کلزا و نیز مزارع سبزی و صیفی دچار سیل و آب‌گرفتگی شده است. همچنین 400 هکتار زمین کشاورزی نیز به دلیل بارش تگرگ آسیب دیده‌اند.

وی ادامه داد: افزون بر کشتزارها، زیرساخت‌های حیاتی کشاورزی از جمله پل‌ها، جاده‌های دسترسی مزارع و چاه‌های کشاورزی نیز حدود 500 میلیارد ریال خسارت دیدند. برای تعیین دقیق میزان خسارت وارده به کشاورزان و باغداران، نیاز به بازدید دقیق میدانی و ارزیابی صندوق بیمه کشاورزی و جهاد کشاورزی از مزارع است.

فرماندار ویژه شهرستان دهلران اظهار داشت: این فرایند منوط به پایان یافتن بارش‌ها، مساعد شدن هوا و شتاب‌بخشی در دسترسی به زمین‌های کشاورزی است. کشاورزان زیان‌دیده از سیل که بیمه‌نامه کشاورزی ندارند، برای ارزیابی خسارت و ارجاع به ستاد بحران، به مراکز سازمان جهاد کشاورزی در بخش‌ها مراجعه کنند.

یگانه تصریح کرد: از کشاورزانی که مزارع آنها زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی است و از سیل و تگرگ زبان دیده‌اند، تقاضا می‌شود تا 22 فروردین با مراجعه به بانک کشاورزی، شرکت‌های خدمات بیمه زیرمجموعه بانک کشاورزی، صندوق بیمه و یا از طریق نرم‌افزار «دولت من» نسبت به ثبت درخواست خسارت اقدام کنند.

انتهای پیام/