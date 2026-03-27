حمله به زیرساخت‌های انرژی اصفهان / ۲۵ کارگر از ابتدای حملات به اصفهان شهید شدند

استاندار اصفهان گفت: دشمن آمریکایی، صهیونیستی علی‌رغم گفته‌های خود، ۲ نیروگاه و یک مجموعه تولیدی در استان اصفهان را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه جمعه با اشاره به حمله‌های اخیر دشمن به برخی زیرساخت‌های تولیدی و انرژی استان اصفهان افزود: ساعاتی قبل متجاوزان آمریکایی صهیونیستی علی‌رغم گفته‌های خود، به زیرساخت‌های استان اصفهان حمله کردند.

وی اظهار داشت: در این حمله ها، ۲ نیروگاه استان به ظرفیت‌های ۹۱۴ و ۲۵۰ مگاوات در شهرستان مبارکه تخریب شده و بخشی از کارگاه تولیدی فولاد مبارکه نیز مورد آسیب قرار گرفته است.

استاندار اصفهان بیان کرد: در زمان حاضر نیروهای امدادی و گروه‌های نجات در حال آواربرداری و کمک به کارگران حاضر در این نقطه هستند.

وی با اشاره به اینکه آسیب‌دیدگان این حادثه کارگرانی هستند که برای امرار معاش در حال فعالیت بوده‌اند، گفت: علاوه‌بر این عزیزان، ۲۵ کارگر نیز در حملات اخیر دشمن به نقاط مختلف استان اصفهان به شهادت رسیدند که یکی از آن‌ها از جامعه ارامنه و مسیحیان استان بوده است.

