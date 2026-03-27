به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید اخیر در شهرستان جهرم که در مدت زمانی کوتاه بیش از ۱۰۰ میلی‌متر بارش ثبت شد، متأسفانه خساراتی به برخی منازل مسکونی، معابر شهری و تعدادی از مناطق از جمله محدوده‌های اطراف بیمارستان وارد شد و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد.

وی افزود: با توجه به حجم بالای خسارات و لزوم تسریع در خدمات‌رسانی، از شهردار شیراز درخواست کردیم تا در این شرایط در کنار مردم جهرم قرار بگیرند و در روند مدیریت بحران و پاکسازی شهر کمک کنند.

نماینده جهرم و خفر در مجلس ادامه داد: خوشبختانه ، شهردار شیراز، بلافاصله پس از مطرح شدن این درخواست استقبال کردند و با همراهی معاونان و مدیران شهری، اقدامات لازم برای اعزام نیروهای عملیاتی، تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات شهری به جهرم را در دستور کار قرار دادند.

رضایی کوچی با اشاره به آغاز عملیات خدمات‌رسانی گفت: در حال حاضر نیروها و تجهیزات شهرداری شیراز در حال انتقال به جهرم هستند و در کنار نیروهای پرتلاش شهرداری جهرم عملیات پاکسازی معابر، جمع‌آوری گل‌ولای و بازگشایی مسیرها را انجام می‌دهند.

وی همچنین از حضور میدانی مسئولان استان در منطقه قدردانی کرد و افزود: در همین راستا، استاندار فارس نیز در جهرم حضور پیدا کردند و از نزدیک در جریان ابعاد حادثه و روند خدمات‌رسانی قرار گرفتند که این موضوع به تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها کمک زیادی خواهد کرد.

نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از همکاری شهرداری شیراز و دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: از همراهی و همکاری شهردار شیراز، معاونان و مجموعه شهرداری شیراز که در این شرایط در کنار مردم جهرم قرار گرفتند صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدواریم با تلاش مجموعه نیروهای خدماتی و امدادی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط شهر به وضعیت عادی بازگردد.

