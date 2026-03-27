به گزارش ایلنا از اصفهان، حدود ساعت ۱۶ عصر امروز، متجاوزان آمریکایی صهیونی کارخانه فولاد مبارکه در شهرستان مبارکه در استان اصفهان را مورد حمله ددمنشانه قرار دادند. در این تجاوز مجتمع فولاد مبارکه دچار خسارت شد.

اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان در این باره اظهار داشت: در حمله عصر امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یک نفر شهید و شماری مجروح شدند.

وی افزود: بسیاری از مجروحان به صورت سرپایی مداوا و مرخص و تعدادی هم بستری شده‌اند.

مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان درباره جزئیات حمله اخیر دشمن به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی اصفهان گفت: یک شهید و ۱۵ مجروح تا کنون در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به فولاد مبارکه اصفهان گزارش شده است.

وی بیان کرد: به نیروگاه‌های برق ۹۰۰ مگاواتی و ۲۵۰ مگاواتی فولاد خسارت وارد شد.

