English العربیه
معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:

حمله به آب سنگین خنداب هیچگونه تشعشعات خطرناکی در پی ندارد / حمله به یک واحد صنعتی در اراک برای چندمین بار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: ساعاتی پیش مجتمع نیروگاه هسته‌ای آب سنگین شهدای خنداب مورد حمله دشمن آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این مجتمع در پی حملات فوق هیچگونه تشعشعات خطرناکی در پی ندارد و شهروندان به هیچ عنوان نگران نباشند.

به گزارش ایلنا، حسن قمری به شایعات مطرح شده درباره نیروگاه هسته‌ای آب سنگین شهدای خنداب اشاره داشته و در این رابطه افزود: در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار و اطلاعات را تنها از طریق منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند و به شایعات فضای مجازی توجهی نداشته باشند.

وی ادامه داد: امروز همچنین یک واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی خیرآباد اراک 2 بار مورد حمله دشمنان قرار گرفت. هر 2 حمله امروز به این واحد تولیدی و صنعتی بدون خسارت جانی بوده است. این واحد صنعتی در بازه زمانی روزهای گذشته نیز چندین بار هدف حمله قرار گرفته بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی به دلایل حمله دشمنان به زیرساخت‌های هسته‌ای و صنعتی استان اشاره کرده و اظهار داشت: اقدامات دشمن نشانه یأس و ناامیدی آنان از پیشرفت‌های ایران است. چنین تحرکاتی خللی در روند فعالیت‌های صنعتی و هسته‌ای کشور ایجاد نخواهد کرد.

