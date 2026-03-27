حمله به معدن کارخانه سیمان فیروزآباد/ ۲ کارگر شهید و ۲ نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، جلیل حسنی با تایید حمله هوایی به معدن کارخانه سیمان فیروزآباد، اظهارکرد: حوالی ظهر امروزجمعه ۷ فروردین، جنگنده متجاوز دشمن صهیونیستی-آمریکایی این منطقه غیرنظامی را مورد اصابت قرار داد.

این معدن یک مرکز فعال صنعتی است که مردم عادی از قشر زحمتکش کارگر جامعه برای تامین معیشت خود در آن مشغول به فعالیت بودند؛ در این حمله، علاوه بر خسارات مالی به ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی، متاسفانه نیروهای شاغل در معدن نیز دچار آسیب شدند.

انتهای پیام/