یک شهید و ۲ مجروح درپی حمله دشمن به فولاد مبارکه اصفهان
معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: در حمله عصر امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یک نفر شهید و ۲ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی افزود: این حمله متجاوزانه در زمانی صورت گرفته است که کارخانه تعطیل نبوده و کارگران مشغول به کار بوده اند.

وی اظهار داشت: تیمهای امدادی و ارزیابی بلافاصله پس از این حادثه برای بررسی میزان خسارت‌های جانی و مالی به محل اعزام شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد و آهن آلات در ایران است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

محصولات فولاد مبارکه اصفهان شامل محصولات متنوعی از جمله مصالح فلزی ساختمانی، قطعات خودرو، ظروف گالوانیزه، تجهیزات کشاورزی، مصالح کشتی‌سازی و از این دست است.

‌این شرکت در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در نزدیکی شهر مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است.

