رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک سنگین در محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه در مسیر خروجی خبر داد و گفت: به دلیل بارش باران و برف در ارتفاعات لاریجان، سطح راه‌ها لغزنده است.

سرهنگ عبادی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های استان اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر خروجی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه سنگین و در مسیر ورودی مقطعی پرحجم گزارش شده است.

وی افزود: محدودیت ترافیکی خاصی در حال حاضر در این محور‌ها اعمال نشده است و تردد خودرو‌ها در حال انجام است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به شرایط جوی نامساعد در ارتفاعات استان تصریح کرد: وضعیت جوی در محور‌های ارتباطی، بارانی است و در ارتفاعات لاریجان و محور هراز شاهد بارش برف هستیم که این امر سبب لغزندگی سطح راه‌ها شده است.

سرهنگ عبادی از رانندگان و مسافران نوروزی خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی تأکید کرد: رانندگان می‌توانند آخرین وضعیت ترافیکی و جوی را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی راهداری و پلیس راه پیگیری کنند.

