شهادت ۲ دانش‌آموز دیگر در آذربایجان شرقی در پی حملات دشمن آمریکایی_صهیونی

در پی تازه‌ترین حملات آمریکایی_صهیونی به یک منطقه مسکونی در یامچی شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی در بامداد امروز، هفت فروردین ماه، چهار عضو یک خانواده شریف شهید شدند که دو تن از آن‌ها کودک و دانش‌آموز هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، مهدی روحی، ۱۲ ساله و دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی مدرسه فرهمند یامچی و پانیذ روحی، هفت ساله، دانش‌آموز کلاس اول ابتدائی مدرسه برکت یامچی در این حمله وحشیانه به شهادت رسیدند.

گفتنی است که طبق اعلام مدیریت بحران استانداری، در این حمله شش نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف نیز خساراتی وارد شد.

اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با ابراز تاسف و عرض تسلیت از این خبر ناگوار، از افزایش شمار شهدای دانش‌آموز استان به ۱۵ نفر خبر داد و گفت: دشمنان با ناامیدی از دستیابی به اهداف خود، کودکان و دانش‌آموزان بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهد که به نوعی نشانگر ترس آن‌ها از علم و پیشرفت فرزندان کوچک ایران است.

وی با تسلیت این ضایعه دردناک به مردم استان آذربایجان شرقی و جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان، برای بازماندگان شهدا، آرزوی صبر از درگاه احدیت، مسئلت نمود.

اخبار مرتبط
