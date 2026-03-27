کاهش ۳۰ درصدی وابستگی صنایع به خارج از کشور در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صابر پرنیان در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: اینکه امروز در تامین بسیاری از کالاها از جمله آن بخش از نیاز اساسی شهروندان مشکلی نداریم؛ ارتباط مستقیم با درک عمیق و بینش وسیع امام شهید انقلاب از جریانات اقتصادی و در ادامه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در محورهای مختلف که حمایت از تولید ملی و مقاوم سازی اقتصاد در غیرقابل نفوذ بودن و تاثیرگذاری دشمنان از جمله محورهای آن است.

وی تصریح کرد: ما از مدت‌ها قبل به دنبال داخلی سازی صنایع بودیم و امروز آنچه را که از پیش کاشته‌ایم؛ در حال درو هستیم.

پرنیان اضافه کرد: بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی در رشته صنعت‌های مختلف، با استفاده از توان داخل، تولید می‌شوند و همچنان امکان ساخت داخل بخش اعظمی از نیازهای واحدها وجود دارد.

وی با بیان اینکه در این میان اعتماد به بخش خصوصی نیز نباید فراموش شود؛ گفت: صاحبان صنایع با دغدغه مندی از اصل داخلی سازی، هر سال نسبت به گذشته در تلاش برای بومی سازی خطوط تولید هستند.

انتهای پیام/