مدیرکل صمت استان عنوان کرد:
کاهش ۳۰ درصدی وابستگی صنایع به خارج از کشور در آذربایجان شرقی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: امروزه در صنایع استان هم سو با صنعت کشور، نسبت به سالهای اولیه برنامه ششم توسعه، کاهش وابستگی به خارج، ۳۰ درصد بیشتر شده است به نحوی که برخی از صنایع حتی تا ۸۰ و یا ۹۰ درصد بومی سازی را عملیاتی کردهاند.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صابر پرنیان در گفتوگو با خبرنگاران افزود: اینکه امروز در تامین بسیاری از کالاها از جمله آن بخش از نیاز اساسی شهروندان مشکلی نداریم؛ ارتباط مستقیم با درک عمیق و بینش وسیع امام شهید انقلاب از جریانات اقتصادی و در ادامه ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در محورهای مختلف که حمایت از تولید ملی و مقاوم سازی اقتصاد در غیرقابل نفوذ بودن و تاثیرگذاری دشمنان از جمله محورهای آن است.
وی تصریح کرد: ما از مدتها قبل به دنبال داخلی سازی صنایع بودیم و امروز آنچه را که از پیش کاشتهایم؛ در حال درو هستیم.
پرنیان اضافه کرد: بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی در رشته صنعتهای مختلف، با استفاده از توان داخل، تولید میشوند و همچنان امکان ساخت داخل بخش اعظمی از نیازهای واحدها وجود دارد.
وی با بیان اینکه در این میان اعتماد به بخش خصوصی نیز نباید فراموش شود؛ گفت: صاحبان صنایع با دغدغه مندی از اصل داخلی سازی، هر سال نسبت به گذشته در تلاش برای بومی سازی خطوط تولید هستند.