نجات ۲۰ نفر از زیر آوار توسط هلال احمر آذربایجان شرقی / ۱۷۸ ماموریت امداد و نجات

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بیش از یک هزار امدادگر در قالب ۳۳۱ گروه امداد و نجات هلال احمر استان برای امدادرسانی در مواقع حملات دشمن صهیونی - آمریکایی در آذربایجان شرقی خدمت رسانی می کنند.

وی افزود: تیم های حاضر در صحنه حملات هوایی شامل تیم های آواربرداری، تیم های نجات فنی و سایر تیم های مورد نیاز است.

جودی ادامه داد: در حین ماموریت و امدادرسانی به مناطق مورد حمله واقع شده توسط دشمن، ۲ امدادگر نیز دچار مصدومیت شدند.

وی همچنین با تاکید بر استفاده از پرده های ضخیم در مقابل پنجره ها، یادآور شد: استفاده از پرده های ضخیم می تواند آسیب شکستن شیشه ها را به حداقل برساند، تهیه بسته هایی از ملزومات دارویی شخصی افراد تحت درمان به مدت ۱۵ روز، برگزاری محافل خانوادگی برای حفظ آمادگی روحی و افزایش سطح آمادگی، داشتن یدک سمعک و باطری مربوطه، عینک و حفظ روحیه و خونسردی در حوادث از نکته های ضروری است که باید مردم رعایت کنند.

در مجموع تعداد شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی ۱۷۲ نفر و تعداد مجروحان نیز به یکهزار و ۲۸۶ نفر رسیده است.

