وصل شدن برق منطقه شهابیه خمین کمتر از 2 ساعت پس از بمباران

به گزارش ایلنا، مهدی ابراهیم‌نژاد افزود: در پی تجاوز و بمباران منطقه شهابیه خمین توسط دشمن سفاک و جنایتکار آمریکایی و رژیم صهیونیستی، بر اثر موج انفجار و آسیب به تأسیسات شبکه توزیع، برق این منطقه قطع شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه تروریستی و با اعلام وضعیت اضطراری، تیم‌های عملیاتی توزیع برق شهرستان خمین در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات تعمیر و بازسازی شبکه را آغاز کردند.

مدیر توزیع برق شهرستان خمین اظهار داشت: با وجود شرایط بحرانی و ناامن ناشی از بمباران، همکاران با روحیه جهادی و انقلابی، موفق شدند شبکه برق منطقه شهابیه را در کمتر از دو ساعت پایدار و برق را وصل کنند.

ابراهیم‌نژاد تصریح کرد: این اقدام نشان داد که دشمن هرگز نمی‌تواند با اقدامات جنایتکارانه خود، اراده خدمت‌رسانی به ایران را متزلزل کند و مجموعه توزیع برق خمین با تمام توان پای کار خدمت به مردم منطقه خواهد ماند.

وی از صبر و همکاری مردم منطقه شهابیه شهرستان خمین قدردانی کرده و بیان داشت: خدمت‌رسانی به مردم در هر شرایطی خط قرمز مجموعه توزیع برق این شهرستان است و در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.

مدیر توزیع برق شهرستان خمین اضافه کرد: بامداد امروز یک مسجد در منطقه شهابیه، هدف موشک‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در نتیجه این حمله 2 نفر مجروح شده و خساراتی نیز به مسجد وارد شد.

