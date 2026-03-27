به گزارش ایلنا؛ مهدی خوبیار با اعلام این خبر گفت: از چهارم فروردین‌ماه تاکنون، در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در نقاط مختلف استان، ۲۶ شهرستان در عملیات امداد و نجات مشارکت داشته‌اند. شهرستان‌های ارسنجان، استهبان، اوز، بختگان، بیضا، جهرم، خرم‌بید، خفر، خنج، داراب، رستم، زرقان، زرین‌دشت، سروستان، شیراز، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، لارستان، لامرد، مرودشت، مهر، نی‌ریز، پاسارگاد و کوهچنار از جمله مناطق درگیر این حادثه بوده‌اند.

وی افزود: در این مدت در مجموع ۵۱۳ نفر از هموطنان دچار حادثه شده‌اند که نیروهای امدادی هلال‌احمر به ۴۱۰ نفر از آنان خدمات امدادی ارائه کرده‌اند. همچنین ۱۴ نفر از افراد آسیب‌دیده به مناطق امن منتقل شده‌اند و عملیات‌های مختلف امدادی از جمله تخلیه آب از ۴۸ واحد مسکونی، رهاسازی ۸ نفر گرفتار در سیلاب و آبگرفتگی و آزادسازی ۵ دستگاه خودرو از مسیرهای دچار آبگرفتگی توسط نیروهای امدادی انجام شده است.

خوبیار تصریح کرد: در جریان این حوادث، اقلام امدادی نیز میان آسیب‌دیدگان توزیع شده و ۱۰۳ نفر اقلام غذایی و ۱۸۱ نفر اقلام زیستی دریافت کرده‌اند. همچنین یک مورد عملیات نجات فنی توسط تیم‌های تخصصی امداد و نجات انجام شده است.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر فارس بیان کرد: بر اثر شدت سیلاب‌های اخیر در استان فارس، ۷ نفر از هم استانی‌ها جان خود را از دست داده‌اند و عملیات جست‌وجو برای یافتن ۲ فرد مفقودشده همچنان ادامه دارد.

خوبیار ادامه داد: در این عملیات‌ها ۴۵ تیم عملیاتی متشکل از ۱۶۱ نیروی امدادی با به‌کارگیری ۳۳ دستگاه خودروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده حضور داشته و خدمات امداد و نجات را به‌صورت مستمر به مردم ارائه می‌کنند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر فارس با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی از مردم درخواست کرده است در صورت بروز هرگونه حادثه، با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند تا تیم‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن برای کمک‌رسانی اعزام شوند.

انتهای پیام/