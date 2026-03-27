رویداد گردشگری «تور تمدن» در قزوین برگزار شد

به گزارش ایلنا در قزوین، این روایت گری در تبیین تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی، ایستادگی و مقاومت ایرانیان در برابر تهاجم بیگانگان در ادوار مختلف تاریخ، نقش قزوینیان در این مقاومت به‌ویژه یورش ددمنشانه مغولان و نیروهای محمود افغان به ایران و هم‌چنین محکومیت حمله به 114 اثر تاریخی ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی اجرا شد.

شرکت کنندگان در این رویداد با امضای بیانیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان یونسکو خواستار جلوگیری از حمله به اماکن تاریخی شدند.

این برنامه‌ای به همت مجمع مردمی گردشگری استان قزوین در دولتخانه صفوی قزوین و کاخ چهل‌ستون برگزار شد.

انتهای پیام/