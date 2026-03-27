با حضور جمعی از دانشجویان؛
رویداد گردشگری «تور تمدن» در قزوین برگزار شد
«تور تمدن» با حضور جمعی از دانشجویان فعال حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با روایت گویی محمدحسن سلیمانی (تاریخ پژوه) برگزار شد.
به گزارش ایلنا در قزوین، این روایت گری در تبیین تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی، ایستادگی و مقاومت ایرانیان در برابر تهاجم بیگانگان در ادوار مختلف تاریخ، نقش قزوینیان در این مقاومت بهویژه یورش ددمنشانه مغولان و نیروهای محمود افغان به ایران و همچنین محکومیت حمله به 114 اثر تاریخی ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی اجرا شد.
شرکت کنندگان در این رویداد با امضای بیانیهای خطاب به دبیرکل سازمان یونسکو خواستار جلوگیری از حمله به اماکن تاریخی شدند.
این برنامهای به همت مجمع مردمی گردشگری استان قزوین در دولتخانه صفوی قزوین و کاخ چهلستون برگزار شد.