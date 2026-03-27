به گزارش ایلنا، این ارزیابی‌ها بر شناسایی و رفع نیازمندی‌های اساسی محیط‌بانان برای ارتقاء اقدامات حمایتی و حفاظتی و همچنین حضور محیط‌بانان جهت حفاظت و حراست از مناطق تحت مدیریت متمرکز بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع محیط زیست فارس، در این خصوص گفت: توسعه و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی، سرمایه‌گذاری در حفاظت از انفال و منابع طبیعی استان است.

مجتبی یزدان‌پناه افزود: فراهم آوردن محیطی امن، کارآمد و مجهز برای خدمتگزاران محیط زیست، اولین گام در اجرای صحیح و اصولی وظایف نظارتی و حفاظتی است. این پروژه‌ها توان عملیاتی همکاران ما را نیز افزایش خواهند داد.

رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد محیط زیست فارس، اعلام کرد: اداره بازرسی از نخستین روزهای سال جاری در مناطق حضور دارند و فعالیت‌ها حتی در شرایط حساس این روزهای جنگ در سطح منطقه متوقف نشده است.

کیمیا کاکاعبداله توضیح داد: استمرار این پایش‌ها نقش مهمی در حفظ پایداری طبیعی فارس دارد و اداره کل حفاظت محیط زیست استان در تلاش است تا با تقویت حضور عملیاتی نیروها، از ظرفیت‌های محیط زیستی موجود حفاظت دقیق‌تری صورت گیرد.

