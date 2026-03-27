امام جمعه موقت قزوین:
دشمن میخواهد مردم را از صحنه خارج کند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام محمدتقی سبحانینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر قزوین گفت: عبادات جمعی به ویژه نماز جمعه جلوهای مهم از همبستگی دینی و اجتماعی است و حضور مؤمنان در این آیین عبادی میتواند نقش مؤثری در تقویت معنویت، انسجام و همدلی جامعه ایفا کند.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی بر ضرورت افزایش آگاهی، انجام وظایف فردی و اجتماعی و تبیین صحیح مسائل برای اقشار مختلف مردم تأکید کرد و افزود: مشارکت فعال و تلاش برای آگاهسازی جامعه پیرامونی میتواند به تقویت امید و حرکت رو به جلو کمک کند.
امام جمعه موقت قزوین همچنین با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و کمکرسانی در مناطق آسیبدیده بر اهمیت یاریرسانی مردمی تأکید کرد و گفت: مشارکت در این اقدامات نوعی عمل صالح است و بدون همراهی مردم تحقق مطلوب آن ممکن نخواهد بود.
سبحانینیا با بیان اینکه این دوره آزمونی الهی برای ملت است، به ضرورت هوشیاری در برابر نیرنگها و اقدامات دشمن اشاره کرد و افزود: شناخت شیوههای عملیات روانی و تفرقهافکنی دشمن برای حفظ وحدت ملی ضروری است.
وی با تاکید بر همصدایی مسوولان و فرماندهان کشور در مسیر مقاومت ادامه داد: ملت ایران یکپارچه است و دشمنان از ایجاد شکاف قومی و زبانی در کشور مایوس شدهاند.
امام جمعه موقت قزوین گفت: تلاش برای ایجاد تفرقه میان مردم و مسئولان از راهبردهای دشمن برای تضعیف اراده ملی است و دشمن تلاش دارد مردم را از صحنه خارج کند، اما استمرار حضور و استقامت ملت عامل تحقق پیروزی نهایی و بهرهمندی از نصرت الهی خواهد بود.
سبحانینیا اضافه کرد: امروز دشمن به دنبال این است که مردم ما را از صحنه خارج کند و بترساند و با اخبار دروغ مردم را نسبت به مسئولان بدبین کنند، در حالی که مردم نباید خیابانها را ترک کنند و باید با شور حماسی حضور خود در خیابانها را ادامه دهیم.