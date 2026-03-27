انفجار کپسول گاز در نجف آباد قزوین به حمله پهپادی دشمن تغییر یافت

به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با اعلام پیرو خبری که امروز صبح درباره انفجار یک کپسول گاز در روستای نجف آباد قزوین منتشر شد، بررسی‌های دقیق کارشناسان نظامی نشان داد که حادثه، ناشی از حمله پهپادی دشمن به منزل مسکونی بوده است.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه دلخراش، سه نفر از هم استانی‌های عزیزمان به شهادت رسیدند، سه نفر دیگر زیر آوار گرفتار هستند و دو ساختمان مسکونی تخریب شده است و عملیات آواربرداری توسط تیم‌های امدادی همچنان ادامه داشته و همچنین ۱۵ نفر از مصدومان این حمله در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

سخنگوی شورای تأمین استان و معاون سیاسی استاندار قزوین تصریح کرد: حمله پهپادی به یک منزل مسکونی صورت گرفته و تمام اقدامات لازم برای امدادرسانی و تأمین امنیت مردم در حال انجام است.

