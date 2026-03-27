به گزارش ایلنا، جاوید عباسی خواستار اقدام فوری کشاورزان برای سم‌پاشی شد و با اشاره به وضعیت ابری، بارش‌های اخیر و تداوم رطوبت و دمای مناسب، این شرایط را عامل افزایش خطر در روزها و هفته‌های پیش‌رو دانست.

به گفته عباسی؛ شهرستان‌های رستم، ممسنی، کوهچنار، کازرون، فراشبند، فیروزآباد، خنج، قیروکارزین، اوز، گراش، لارستان، جویم، زرین‌دشت، داراب، استهبان، فسا، جهرم، سروستان، خفر، کوار، شیراز، خرامه، زرقان، مرودشت و سپیدان از مناطق پرخطر هستند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: کشاورزان باید پس از فراهم شدن شرایط ورود به مزرعه، سم‌پاشی را با راهنمایی و توصیه کارشناسان حفظ نباتات و با استفاده از قارچ‌کش‌های بادوام و با ماندگاری بالا انجام دهند.

