معاون استانداری مرکزی خبر داد:
در حمله دشمن به یک مسجد در روستای شهابیه خمین 2 نفر زخمی شدند
معاون سیایی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به حمله متجاوزانه دشمن به یک مسجد در خمین اشاره کرده و در این خصوص گفت: تهاجم دشمن به یک باب مسجد در روستای شهابیه از توابع شهرستان خمین 2 زخمی برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: حوالی بامداد امروز جمعه 7 فروردین ماه، یک مسجد، در نزدیکی روستای شهابیه خمین هدف اصابت پرتابه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. شهروندان از نزدیک شدن به این مسجد خودداری کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای جنگ رمضان بر علیه کشورمان تاکنون نقاط مختلف شهرستان خمین چندین بار مورد تهاجم متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و 10 نفر از شهروندان این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند.