در حمله دشمن به یک مسجد در روستای شهابیه خمین 2 نفر زخمی شدند

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: حوالی بامداد امروز جمعه 7 فروردین ماه، یک مسجد، در نزدیکی روستای شهابیه خمین هدف اصابت پرتابه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. شهروندان از نزدیک شدن به این مسجد خودداری کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای جنگ رمضان بر علیه کشورمان تاکنون نقاط مختلف شهرستان خمین چندین بار مورد تهاجم متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و 10 نفر از شهروندان این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

