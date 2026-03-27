به گزارش ایلنا در قزوین، الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت در سفر به استان قزوین و دیدار با محمد نوذری استاندار اظهار داشت: در این شرایط کشور، مدیریت امور به‌ گونه‌ای صورت گرفته که مردم دچار مشقت نشوند و بتوانند با آرامش، مسائل و تحولات را دنبال کنند.

وی سه رکن اصلی عبور از شرایط موجود را «دولت»، «نیروهای مسلح» و «مردم» عنوان کرد و گفت: در این میان، نقش مردم بسیار برجسته است و آنچه در قزوین شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از انسجام، اتحاد و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

حضرتی با اشاره به تقویت روحیه ملی و افزایش انسجام اجتماعی تأکید کرد: این همدلی و مدیریت جهادی، موجب شده دشمن در محاسبات خود دچار خطا شود و با تداوم این مسیر، کشور می‌تواند با اقتدار از شرایط فعلی عبور کند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به برنامه سفرهای استانی خود تصریح کرد: این سفرها با هدف قدردانی از استانداران، معاونان، مدیران، به ‌ویژه مردم پرتلاش، ایثارگر و زحمتکش سراسر کشور انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: دکترپزشکیان، معاون اول و اعضای کابینه با تمام توان در تلاش هستند شرایطی فراهم شود تا مردم حتی در وضعیت جنگی، احساس فشار و نگرانی نکنند و زندگی آنان با کمترین اختلال ادامه یابد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: استاندار قزوین از مدیران میدانی است و ایشان با تجربه و اهل برنامه‌ریزی هستند و مجموعه مدیریتی استان با برنامه‌ریزی دقیق توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی، خدمات درمانی، سوخت، نانوایی‌ها و سایر مایحتاج روزمره مردم، اقدامات مؤثر، به‌موقع و قابل قبولی انجام دهند.

حضرتی ادامه داد:‌ آنچه در قزوین مشاهده شد، نشان‌دهنده آمادگی کامل برای شرایط پیش‌ رو است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر این وضعیت ماه‌ها ادامه داشته باشد، تدارکات، ذخایر، انبارها و پشتیبانی‌ها به‌طور کامل پیش‌بینی شده و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر به زندگی روزمره خود ادامه دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه مدیران استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، خاطرنشان کرد: این سطح از آمادگی و تلاش، پشتوانه‌ای مهم برای دولت است تا بتواند سیاست اصلی خود یعنی حفظ آرامش جامعه را محقق کند.

الیاس حضرتی با تبریک به مردم استان تأکید کرد: مردم قزوین با هوشمندی و بصیرت، صحنه‌ای از انسجام و همبستگی ملی را رقم زدند که به‌ سرعت به یک الگو در سطح کشور تبدیل شد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به هم‌افزایی مدیریتی در استان افزود: مدیریت میدانی استاندار قزوین و تدبیر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، موجب شد از همان روزهای ابتدایی، صحنه‌ای کم‌نظیر از وحدت و انسجام ملی را رقم بخورد، تصویری قدرتمند که نشان می‌دهد مردم در کنار یکدیگر، پشت سر نیروهای مسلح، دولت و رهبری با صلابت ایستاده‌اند.