خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در قزوین:

مدیران استان قزوین به‌ صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند

کد خبر : 1765979
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه مدیران استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، گفت: این سطح از آمادگی و تلاش، پشتوانه‌ای مهم برای دولت است تا بتواند سیاست اصلی خود یعنی حفظ آرامش جامعه را محقق کند.

به گزارش ایلنا در قزوین، الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت در سفر به استان قزوین و دیدار با محمد نوذری استاندار اظهار داشت: در این شرایط کشور، مدیریت امور به‌ گونه‌ای صورت گرفته که مردم دچار مشقت نشوند و بتوانند با آرامش، مسائل و تحولات را دنبال کنند.

وی سه رکن اصلی عبور از شرایط موجود را «دولت»، «نیروهای مسلح» و «مردم» عنوان کرد و گفت: در این میان، نقش مردم بسیار برجسته است و آنچه در قزوین شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از انسجام، اتحاد و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

حضرتی با اشاره به تقویت روحیه ملی و افزایش انسجام اجتماعی تأکید کرد: این همدلی و مدیریت جهادی، موجب شده دشمن در محاسبات خود دچار خطا شود و با تداوم این مسیر، کشور می‌تواند با اقتدار از شرایط فعلی عبور کند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به برنامه سفرهای استانی خود تصریح کرد: این سفرها با هدف قدردانی از استانداران، معاونان، مدیران، به ‌ویژه مردم پرتلاش، ایثارگر و زحمتکش سراسر کشور انجام می‌شود. 

وی اضافه کرد: دکترپزشکیان، معاون اول و اعضای کابینه با تمام توان در تلاش هستند شرایطی فراهم شود تا مردم حتی در وضعیت جنگی، احساس فشار و نگرانی نکنند و زندگی آنان با کمترین اختلال ادامه یابد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: استاندار قزوین از مدیران میدانی است و ایشان با تجربه و اهل برنامه‌ریزی هستند و مجموعه مدیریتی استان با برنامه‌ریزی دقیق توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی، خدمات درمانی، سوخت، نانوایی‌ها و سایر مایحتاج روزمره مردم، اقدامات مؤثر، به‌موقع و قابل قبولی انجام دهند.

حضرتی ادامه داد:‌ آنچه در قزوین مشاهده شد، نشان‌دهنده آمادگی کامل برای شرایط پیش‌ رو است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر این وضعیت ماه‌ها ادامه داشته باشد، تدارکات، ذخایر، انبارها و پشتیبانی‌ها به‌طور کامل پیش‌بینی شده و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر به زندگی روزمره خود ادامه دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه مدیران استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، خاطرنشان کرد: این سطح از آمادگی و تلاش، پشتوانه‌ای مهم برای دولت است تا بتواند سیاست اصلی خود یعنی حفظ آرامش جامعه را محقق کند.

الیاس حضرتی با تبریک به مردم استان تأکید کرد: مردم قزوین با هوشمندی و بصیرت، صحنه‌ای از انسجام و همبستگی ملی را رقم زدند که به‌ سرعت به یک الگو در سطح کشور تبدیل شد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به هم‌افزایی مدیریتی در استان افزود: مدیریت میدانی استاندار قزوین و تدبیر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، موجب شد از همان روزهای ابتدایی، صحنه‌ای کم‌نظیر از وحدت و انسجام ملی را رقم بخورد، تصویری قدرتمند که نشان می‌دهد مردم در کنار یکدیگر، پشت سر نیروهای مسلح، دولت و رهبری با صلابت ایستاده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار