به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پدیده غالب امروز جمعه 7 فروردین ماه وزش باد شدید و از اواسط روز رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود. بارندگی‌ها در سطح استان تا اوایل شب ادامه خواهد داشت که بیشترین مقادیر این بارندگی‌ها برای نیمه شرقی استان مورد انتظار است.

اداره‌کل هواشناسی استان خراسان شمالی در اطلاعیه خود به پیامدهای بارندگی‌ها در روز جاری جمعه 7 فروردین ماه اشاره کرده و در این خصوص آورده است: با توجه به رگباری بودن بارش‌های امروز، آب‌گرفتگی معابر، روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نخواهد بود. باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

در اطلاعیه فوق به شرایط جوی هفته آینده استان اشاره شده و آمده است: شرایط جوی استان خراسان شمالی در روز شنبه 8 فروردین ماه نیمه ابری همراه با وزش باد است. بعدازظهر همان روز در پاره‌ای از نقاط به ویژه نیمه غربی و بخش‌هایی از شمال این استان رگبار باران همراه با رعدوبرق مورد انتظار است.

در این اطلاعیه عنوان شده است: روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 فروردین ماه، جو نسبتاً پایدار و آسمان در اکثر ساعت‌ها نیمه ابری و پدیده غالب افزایش باد خواهد بود. روز سه‌شنبه 11 فروردین ماه، جو ناپایدار و از اواخر وقت تا صبح چهارشنبه 12 فروردین ماه در اکثر مناطق بارش باران و رگبار پیش‌بینی می‌شود.

در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی استان خراسان شمالی آمده است: از لحاظ دمایی نیز از فردا شنبه 8 فروردین ماه روند نسبی افزایش دمای بیشینه قابل انتظار خواهد بود. به دلیل شرایط جوی پیش روی این استان، دستگاه‌های اجرایی مسئول در این استان نسبت به رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان هشدار داده‌اند.

