مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:
بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی و تجاری استان بوشهر در جنگ رمضان آسیب دیده اند/بوشهر
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از خسارت وارده بر یک هزار و ۲۷۵ واحد مسکونی و تجاری ناشی از جنگ صهیونی- آمریکایی در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیر برومند، بیان کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۴ شهر استان شامل بوشهر، برازجان، دیر و عسلویه و ۳ روستا شامل روستاهای کالو، جبرانی در دیر و روستای باغک شمالی در تنگستان دچار بیشترین آسیب شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اضافه کرد: تاکنون یک هزار و ۲۷۵ واحد مسکونی و تجاری در استان آسیب دیده اند که از این تعداد، ۲ واحد احداثی، ۴ واحد نیازمند مقاومسازی و ۸۴ واحد نیز معیشتی( شامل وسایل منزل) و بقیه نیز تعمیری هستند.