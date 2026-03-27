مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:

بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی و تجاری استان بوشهر در جنگ رمضان آسیب دیده اند/بوشهر

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از خسارت وارده بر یک هزار و ۲۷۵ واحد مسکونی و تجاری ناشی از جنگ صهیونی- آمریکایی در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، امیر برومند، بیان کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۴ شهر استان شامل بوشهر، برازجان، دیر و عسلویه و ۳ روستا شامل روستاهای کالو، جبرانی در دیر و روستای باغک شمالی در تنگستان دچار بیشترین آسیب شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اضافه کرد: تاکنون  یک هزار و ۲۷۵ واحد مسکونی و تجاری در استان آسیب دیده اند  که از این تعداد، ۲ واحد احداثی، ۴ واحد نیازمند مقاوم‌سازی و ۸۴ واحد نیز معیشتی( شامل وسایل منزل) و بقیه نیز تعمیری هستند‌.

 

