سخنگوی شورای تامین استان:
انفجار کپسول گاز عامل تخریب منزل مسکونی در نجفآباد قزوین/ تا کنون 3 کشته و 15 مصدوم گزارش شد
به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: متأسفانه این انفجار تاکنون منجر به جانباختن سه نفر از هماستانیهای عزیز شده و 15 نفر نیز از ساکنان و همسایگان مجروح شدهاند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی با اشاره به بررسیهای اولیه افزود: طبق گزارشهای کارشناسی و بررسیهای انجامشده توسط نیروهای آتشنشانی و دستگاههای تخصصی، علت این حادثه انفجار ناشی از پر کردن کپسول گاز بوده که منجر به تخریب یک واحد مسکونی و آسیب به منازل اطراف شده است.
سخنگوی شورای تأمین استان قزوین ادامه داد: بر اساس گزارشهای میدانی، احتمال وجود یک تا دو نفر در زیر آوار مطرح است و عملیات امداد و نجات برای دسترسی به این افراد همچنان با جدیت در حال انجام است.
احمدپور با تأکید بر ضرورت توجه به اطلاعرسانی رسمی تصریح کرد: از مردم عزیز درخواست میشود به شایعات توجه نکنند؛ هیچگونه پرتابهای در این حادثه دخیل نبوده و این موضوع بهطور کامل توسط کارشناسان رد شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه موضوع جدید، اطلاعرسانی از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.