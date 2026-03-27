به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: متأسفانه این انفجار تاکنون منجر به جان‌باختن سه نفر از هم‌استانی‌های عزیز شده و 15 نفر نیز از ساکنان و همسایگان مجروح شده‌اند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه افزود: طبق گزارش‌های کارشناسی و بررسی‌های انجام‌شده توسط نیروهای آتش‌نشانی و دستگاه‌های تخصصی، علت این حادثه انفجار ناشی از پر کردن کپسول گاز بوده که منجر به تخریب یک واحد مسکونی و آسیب به منازل اطراف شده است.

سخنگوی شورای تأمین استان قزوین ادامه داد: بر اساس گزارش‌های میدانی، احتمال وجود یک تا دو نفر در زیر آوار مطرح است و عملیات امداد و نجات برای دسترسی به این افراد همچنان با جدیت در حال انجام است.

احمدپور با تأکید بر ضرورت توجه به اطلاع‌رسانی رسمی تصریح کرد: از مردم عزیز درخواست می‌شود به شایعات توجه نکنند؛ هیچ‌گونه پرتابه‌ای در این حادثه دخیل نبوده و این موضوع به‌طور کامل توسط کارشناسان رد شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه موضوع جدید، اطلاع‌رسانی از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

