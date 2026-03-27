خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استان خبرداد؛

سیلاب در سه شهر فارس ۶ نفر را به کام مرگ کشاند

کد خبر : 1765954
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: سه نفر در فیروزآباد، ۲ نفر در شهر جدید صدرا و یک نفر در جهرم گرفتار سیلاب شدند و جان باختند.

به گزارش ایلنا، غلامرضا غلامی  افزود: اکنون همه محورها و راه‌های استان فارس باز است و مشکلی در زمینه تردد و حمل و نقل وجود ندارد.

وی ادامه داد: کارشناسان و تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن در شهرستان‌های مختلف فعالیت خود را برای ارزیابی خسارت‌ها آغاز کرده‌اند تا گزارش نهایی خود را در این خصوص ارائه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان کرد: سامانه بارشی که از سه شنبه وارد فارس شده بود از صبح امروز در حال خروج از این استان است و اکنون وضعیت تحت کنترل است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار