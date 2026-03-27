مدیرکل مدیریت بحران استان خبرداد؛
سیلاب در سه شهر فارس ۶ نفر را به کام مرگ کشاند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: سه نفر در فیروزآباد، ۲ نفر در شهر جدید صدرا و یک نفر در جهرم گرفتار سیلاب شدند و جان باختند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا غلامی افزود: اکنون همه محورها و راههای استان فارس باز است و مشکلی در زمینه تردد و حمل و نقل وجود ندارد.
وی ادامه داد: کارشناسان و تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن در شهرستانهای مختلف فعالیت خود را برای ارزیابی خسارتها آغاز کردهاند تا گزارش نهایی خود را در این خصوص ارائه کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان کرد: سامانه بارشی که از سه شنبه وارد فارس شده بود از صبح امروز در حال خروج از این استان است و اکنون وضعیت تحت کنترل است.