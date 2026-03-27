رییس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
تخریب بخشی از پل مختار و انسداد کمربندی یاسوج در پی بارندگیهای اخیر / تردد در سایر محورهای مواصلاتی جریان دارد
رییس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی بارندگیهای شدید و سنگین در این استان و طغیان رودخانه بشار جاده کمربندی یاسوج مسدود شد. همچنین بخشی از پل قدیمی مختار نیز به دلیل سوار شدن آب بر روی پل تخریب شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن دانایار افزود: مسیرهای جایگزین برای خودروهای سنگین کامیونها و یدککشها و خودروهای سبک تا زمان رفع حادثه مشخص شده است. در راستای عملیات ایمنسازی، اکیپهای راهداری و پلیس از بامداد امروز در محل حادثه استقرار پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: برای عبور خودروهای سنگین و کامیونها و یدککشها مسیر جاده پاتاوه - دهدشت و همچنین خودروهای سبک نیز جاده بابامیدان به سمت نورآباد مشخص شده و در نظر گرفته است. تردد روان در سایر محورهای مواصلاتی اصلی استان کهگیلویه و بویراحمد جریان دارد.