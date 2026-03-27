به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن دانایار افزود: مسیرهای جایگزین برای خودروهای سنگین کامیون‌ها و یدک‌کش‌ها و خودروهای سبک تا زمان رفع حادثه مشخص شده است. در راستای عملیات ایمن‌سازی، اکیپ‌های راهداری و پلیس از بامداد امروز در محل حادثه استقرار پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: برای عبور خودروهای سنگین و کامیون‌ها و یدک‌کش‌ها مسیر جاده پاتاوه - دهدشت و همچنین خودروهای سبک نیز جاده بابامیدان به سمت نورآباد مشخص شده و در نظر گرفته است. تردد روان در سایر محورهای مواصلاتی اصلی استان کهگیلویه و بویراحمد جریان دارد.

