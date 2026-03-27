حمله جدید دشمن به ۲ منطقه مسکونی در استان اصفهان
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان گفت: در حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی ۲ منطقه مسکونی در «زیار» و «آپادانا» اصفهان مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز جمعه افزود: این تجاوز تلفات جانی نداشت و فقط چند نفر از شهروندان مصدوم شدند.
وی همچنین با اشاره به حمله روز گذشته دشمن آمریکایی، صهیونیستی به منطقه مسکونی «هفتون» اصفهان گفت: در این تجاوز ۲۶ نفر شامل هفت کودک و هفت زن به شهادت رسیدند.
معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه منطقه هفتون منطقه کارگرنشین است بقیه شهدا از کارگران ساکن در این منطقه بودهاند.