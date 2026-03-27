کاهش ۳۹ درصدی حوادث ترافیکی از ابتدای نوروز در فارس

به گزارش ایلنا، مسعود عابد امروز جمعه، هفتم فروردین در نشست اورژانس فارس در تشریح آمار عملیاتی ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ گفت: علیرغم روند کاهشی تصادفات، رسیدن آمار مسمومیت با مونوکسید کربن به ۳۱ نفر، لزوم رعایت هشدارهای ایمنی را دوچندان کرده است.

وی اظهار کرد: در این روز، ۴ هزار و ۱۰۹ تماس با مراکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ برقرار شده که منجر به اعزام تیم‌های عملیاتی برای انجام ۶۲۱ مأموریت امدادی شده است.

عابد افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد که حجم مأموریت‌های اورژانس در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته، ۴۹ درصد کاهش یافته که این موضوع نشان‌دهنده روندی امیدوارکننده در نیمه نخست تعطیلات نوروزی است.

عابد با تفکیک جزئیات این مأموریت‌ها افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۳۸۱ مورد مربوط به حوادث شهری و ۲۴۰ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای بوده است. در جریان این عملیات‌ها، ۳۱۱ نفر جهت دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی منتقل شده و ۲۱۶ نفر نیز توسط تکنسین‌های اورژانس در محل حادثه درمان شدند. همچنین در این بازه زمانی، هیچ‌گونه مأموریت هوایی توسط بالگردهای اورژانس به ثبت نرسیده است.

رئیس مرکز اورژانس فارس با تمرکز بر آمار حوادث رانندگی تصریح کرد: در حوزه حوادث ترافیکی، ۱۱۷ مأموریت ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شاهد کاهش ۳۹ درصدی هستیم. از این تعداد، ۶۰ حادثه در معابر شهری و ۵۷ حادثه در محورهای مواصلاتی و جاده‌های استان رخ داده است.

عابد در خصوص تلفات این حوادث گفت: مجموعاً در حوادث ترافیکی این روز، ۸۶ نفر مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند و ۳۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل خدمات گرفتند. با این حال، متأسفانه سه نفر از هم‌وطنان در پی سوانح رانندگی در جاده‌های استان جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه به بخش حوادث غیرترافیکی اشاره کرد و گفت: ۵۰۴ مأموریت به فوریت‌های پزشکی غیرترافیکی از جمله بیماری‌های قلبی، تنفسی، سقوط و سایر موارد اختصاص داشت که در این حوزه نیز شاهد کاهش ۵۰ درصدی نسبت به پارسال بودیم. در این مأموریت‌ها ۲۲۵ نفر به مراکز درمانی اعزام شده و ۱۸۴ نفر در محل درمان شدند، اما متأسفانه ۱۲ مورد فوتی (۱۱ مورد در شهر و یک مورد در جاده) در این بخش گزارش شده است.

‌رئیس مرکز اورژانس فارس با ابراز نگرانی از افزایش موارد گازگرفتگی، بر لزوم رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد و افزود: تنها در روز ششم فروردین، ۱۳ مورد جدید مسمومیت با مونوکسید کربن به مراکز ما گزارش شده است. پیش از این، ۱۸ نفر از ابتدای طرح سلامت نوروزی دچار مسمومیت شده بودند که با احتساب موارد جدید، مجموع مسمومیت‌های ناشی از گاز CO در استان فارس به ۳۱ نفر رسیده است.

عابد در پایان از مسافران و شهروندان درخواست کرد با توجه به نوسانات دمایی، به هیچ عنوان از وسایل گرمایشی غیراستاندارد مانند پیک‌نیک در فضای بسته چادر یا محیط‌های فاقد تهویه استفاده نکنند تا ایام نوروز با حوادث ناگوار تلخ نشود.

