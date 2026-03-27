بازدید بیش از ۲۰۰۰ گردشگر از مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب
مدیر مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب گفت: در ایام نوروز دو هزار و ۸۱ مسافر نوروزی از مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب بازدید داشتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افراسیاب گراوند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ فروردین ۱۴۰۵، دو هزار و ۸۱ مسافر نوروزی از مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب بازدید داشتهاند.
مدیر مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: وضعیت میزبانی این مجموعه جهانی در سال جاری به دلیل شرایط خاص جنگی و عزای عمومی کشور متفاوت از سالهای پیشین بوده اما با این وجود با استقبال خوبی از سوی گردشگران همراه بوده است.
وی گفت: با توجه به عزای عمومی تا ۲۰ فروردین، فقط برگزاری برنامههای فرهنگی مانند شاهنامهخوانی، برنامههای آیینی و فرهنگی، برپایی نمایشگاه غرفههای صنایعدستی و مردمشناسی در این پایگاه جهانی برگزار میشود.
گراوند تصریح کرد: ساعت بازدید برای گردشگران از ۹ صبح تا ۱۸ عصر است .