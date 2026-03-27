معاون سیاسی استانداری خبر داد:
15 شهید؛ شمار شهدای حمله دشمنان در منطقه پردیسان قم افزایش یافت
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم به تشریح آخرین وضعیت حمله دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منطقه پردیسان شهر قم که سحرگاه امروز جمعه 7 فروردین ماه رخ داد، اشاره کرده و گفت: شهدای این حمله تروریستی به 15 نفر رسید و 10 نفر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به ادامه عملیات امدادرسانی در این حادثه تروریستی اشاره داشته و افزود: نیروهای امدادی با تمام امکانات و تجهیزات در محل حادثه حضور دارند و عملیات جستوجو و تفحص برای یافتن سایر پیکرهای احتمالی ادامه دارد. احتمال دارد یک یا 2 نفر به تعداد شهداء اضافه شود.
وی با بیان اینکه عملیات جستوجو و امدادونجات همچنان ادامه دارد، ادامه داد: عملیات پاکسازی محل وقوع این حادثه تروریستی در حال انجام است. با وجود وقوع این حادثه، تردد در خیابانهای اطراف به حالت عادی بازگشته است. برآورد نهایی از ابعاد حادثه و پایان عملیات امدادی به زودی اعلام خواهد شد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم به پیگیری وضعیت خسارات وارده به شهروندان اشاره کرده و اظهار داشت: تمهیدات لازم برای رسیدگی به خسارات مردم پیشبینی شده و اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند از طریق مسیرهای تعیینشده، مطالبات خود را پیگیری کنند.