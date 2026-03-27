خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس خبر داد:

حمله جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی به میدان تره‌بار لار

حمله جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی به میدان تره‌بار لار
کد خبر : 1765937
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، از حمله جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی به میدان تره‌بار شهرستان لارستان خبر داد و اعلام کرد: این اقدام تجاوزکارانه با هدف ضربه زدن به معیشت و اختلال در تامین مایحتاج عمومی مردم صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا، جلیل حسنی اظهارکرد: در ساعات ابتدایی امروز جمعه ۷ فروردین جنگنده‌های رژیم آمریکایی صهیونیستی با پرواز بر فراز شهرستان لارستان، میدان میوه و تره‌بار این منطقه را مورد حمله قرار دادند.

وی با اشاره به ماهیت غیرنظامی هدف، افزود: این مکان یکی از اصلی‌ترین مراکز تامین و توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم لارستان محسوب می‌شود و حمله به آن نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن معیشت شهروندان عادی است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر ابعاد حقوقی این اقدام تصریح کرد: این حمله در ادامه جنایت‌های جنگی رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی و با هدف ایجاد اختلال در روند تامین و توزیع مایحتاج عمومی و آسیب رساندن به معیشت مردم صورت گرفته است.

حسنی خاطرنشان کرد: انتخاب چنین هدفی از سوی جنگنده‌های متجاوز، مصداق آشکار نقض قوانین بین‌المللی و جنگ علیه غیرنظامیان است.

وی در تشریح خسارات وارده بیان کرد: در جریان این حمله، تعدادی از خودروهای مستقر در محل که عمدتا برای حمل و نقل محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، دچار آسیب جدی شده و بخشی از زیرساخت‌های میدان از جمله غرفه‌ها و انبارها نیز خسارت دیده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس خاطرنشان کرد که ارزیابی دقیق از میزان خسارت‌های مالی وارده همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول وضعیت منطقه را تحت نظارت و بررسی قرار داده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار