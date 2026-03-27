به گزارش ایلنا، جلیل حسنی اظهارکرد: در ساعات ابتدایی امروز جمعه ۷ فروردین جنگنده‌های رژیم آمریکایی صهیونیستی با پرواز بر فراز شهرستان لارستان، میدان میوه و تره‌بار این منطقه را مورد حمله قرار دادند.

وی با اشاره به ماهیت غیرنظامی هدف، افزود: این مکان یکی از اصلی‌ترین مراکز تامین و توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم لارستان محسوب می‌شود و حمله به آن نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن معیشت شهروندان عادی است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر ابعاد حقوقی این اقدام تصریح کرد: این حمله در ادامه جنایت‌های جنگی رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی و با هدف ایجاد اختلال در روند تامین و توزیع مایحتاج عمومی و آسیب رساندن به معیشت مردم صورت گرفته است.

حسنی خاطرنشان کرد: انتخاب چنین هدفی از سوی جنگنده‌های متجاوز، مصداق آشکار نقض قوانین بین‌المللی و جنگ علیه غیرنظامیان است.

وی در تشریح خسارات وارده بیان کرد: در جریان این حمله، تعدادی از خودروهای مستقر در محل که عمدتا برای حمل و نقل محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، دچار آسیب جدی شده و بخشی از زیرساخت‌های میدان از جمله غرفه‌ها و انبارها نیز خسارت دیده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس خاطرنشان کرد که ارزیابی دقیق از میزان خسارت‌های مالی وارده همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول وضعیت منطقه را تحت نظارت و بررسی قرار داده‌اند.

انتهای پیام/