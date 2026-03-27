سرریز ۲ سد مخزنی کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از سرریز دو سد مخزنی استان در پی بارش‌های اخیر خبر داد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام درویشی اظهار کرد: سدهای آزادی و تنگ حمام در پی بارش‌های مؤثر و مستمر روزهای اخیر در مناطق غربی استان سرریز شدند که نشانه‌ای از بهبود وضعیت منابع آبی و افزایش ذخایر مخازن است.

درویشی افزود: سد آزادی در شهرستان دالاهو با حجم ۷۱ میلیون متر مکعب و سد تنگ حمام با ظرفیت ۷۰ میلیون متر مکعب در حدفاصل قصرشیرین و سرپل‌ذهاب، هر دو وارد مرحله سرریز کنترل‌شده شده‌اند.

وی بارش‌های مستمر اخیر را عامل اصلی این سرریزها دانست و خاطرنشان کرد: این بارش‌ها نقش مهمی در تقویت منابع آبی، احیای رودخانه‌ها و پایداری تأمین آب شرب و کشاورزی استان خواهد داشت.

 

