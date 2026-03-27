حملات دشمن صهیونیستی_آمریکایی به منطقه مسکونی در مرند/ چهار نفر به فیض شهادت نائل آمدند

حملات دشمن صهیونیستی_آمریکایی به منطقه مسکونی در مرند/ چهار نفر به فیض شهادت نائل آمدند
بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، بامداد امروز ۷ فروردین، طی حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی به منطقه مسکونی در یامچی مرند، متاسفانه ۴ عضو یک خانواده شریف شهید شدند که دو نفر از آن‌ها کودک هستند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس این اطلاعیه، همچنین در این حمله شش نفر مجروح شدند. به ساختمان‌های اطراف نیز خساراتی وارد شد که در حال ارزیابی است.  

در حمله دیگری به یک ساختمان اداری در میرداماد تبریز، پنج نفر مجروح شدند که به صورت سرپایی مداوا شده و مرخص شدند. خوشبختانه در این حمله هیچکس به شهادت نرسیده است اما خساراتی به ساختمان‌ها و خودروها وارد شده که در حال ارزیابی است.

