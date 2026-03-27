پنج مجروح در حمله به میرداماد تبریز
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به یک ساختمان اداری در میرداماد تبریز، پنج نفر مجروح شدند که به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.
به گزارش ایلنا از اربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار داشت: بامداد امروز انفجار شدیدی در شرق تبریز به وقوع پیوست.
وی افزود: در حمله دیگری به یک ساختمان اداری خوشبختانه در این حمله هیچکس به شهادت نرسیده است اما خساراتی به ساختمانها و خودروها وارد شده که در حال ارزیابی است
به محض جزییات و اطلاعات تکمیلی در مورد این حادثه متعاقبا ارسال خواهد شد.