پنج مجروح در حمله به میرداماد تبریز

به گزارش ایلنا از اربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار داشت: بامداد امروز انفجار شدیدی در شرق تبریز به وقوع پیوست.

وی افزود: در حمله دیگری به یک ساختمان اداری خوشبختانه در این حمله هیچکس به شهادت نرسیده است اما خساراتی به ساختمان‌ها و خودروها وارد شده که در حال ارزیابی است

به محض جزییات و اطلاعات تکمیلی در مورد این حادثه متعاقبا ارسال خواهد شد.

