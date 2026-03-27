استقرار گشت‌های پلیس راه یزد در محور‌های مواصلاتی

رئیس پلیس راه استان یزد گفت: طرح نوروزی پلیس راه تا ۱۵ فروردین ماه با استقرار تیم های گشتی محسوس و نامحسوس پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان یزد ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس راه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ماه، اظهار کرد: در این طرح همکاری بسیار خوبی بین دستگاه‌های امدادی و خدماتی استان یزد از جمله راهداری، هلال‌احمر، اورژانس و آتش نشانی با پلیس وجود دارد و تعداد ۴۰ تیم گشتی پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس در محور‌های مواصلاتی استان یزد مشغول خدمت رسانی هستند.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای تیم‌های گشت پلیس راه در کمتر از ۳۰ دقیقه در محل حاضر خواهند شد. 

رئیس پلیس راه استان یزد تصریح کرد: رانندگان قبل از سفر با تلفن ۱۴۱ تماس بگیرند و از وضعیت راه‌های کشور اطلاع پیدا کرده و ضمنا رانندگان با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند.

