به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس راه از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ماه، اظهار کرد: در این طرح همکاری بسیار خوبی بین دستگاه‌های امدادی و خدماتی استان یزد از جمله راهداری، هلال‌احمر، اورژانس و آتش نشانی با پلیس وجود دارد و تعداد ۴۰ تیم گشتی پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس در محور‌های مواصلاتی استان یزد مشغول خدمت رسانی هستند.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای تیم‌های گشت پلیس راه در کمتر از ۳۰ دقیقه در محل حاضر خواهند شد.

رئیس پلیس راه استان یزد تصریح کرد: رانندگان قبل از سفر با تلفن ۱۴۱ تماس بگیرند و از وضعیت راه‌های کشور اطلاع پیدا کرده و ضمنا رانندگان با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند.

