یک مسئول:
6 شهید در پی حمله دشمنان به 3 خانه مسکونی در پردیسان قم / آمار مصدومان هنوز مشخص نیست
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: در پی حمله بامداد جمعه 7 فروردین ماه متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به منطقه پردیسان قم، 3 خانه مسکونی مورد آسیب قرار گرفت و تاکنون 6 نفر از شهروندان قمی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری افزود: در پی حمله متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به 3 خانه مسکونی در منطقه پردیسان قم، تا این لحظه شهادت 6 نفر تأیید شده است، اما آمار مصدومان این حادثه هنوز مشخص نیست.
امیر عباس بقایی، فرماندار قم نیز در این رابطه: تیمهای امدادی هلالاحمر، اورژانس و آتشنشانی در محل حادثه همچنان مشغول خدمترسانی هستند. امنیت به طور کامل در منطقه برقرار است و فرایند پاکسازی معابر آغاز شده است.
این نخستین حمله دشمن به قم در بازه زمانی چند روز اخیر است. پیش از این بارها مناطق مسکونی قم هدف حملات تجاوزکارانه دشمن قرار گرفته و چندین تن از شهروندان غیرنظامی از جمله یک کودک 3 ساله قمی به شهادت رسیدهاند.