مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند/ ارائه تخفیف ۴۰ تا۶۰ درصدی اماکن اقامتی در اردبیل/خدمات رسانی به ۵۲۰ هزار مسافر نوروزی در استان

مسعود امامی یگانه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: از اولین ساعات تجاوز نظامی به میهن عزیزمان ، همه دستگاه های امنیتی ، اجرایی و خدمات رسان به صورت میدانی حضور فعال در انجام ماموریت های محوله بر عهده داشتند.

امامی یگانه تصریح کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل یکی از استان های مهمانپذیر در ایام جنگ تحمیلی است، با تامین، ذخیره و توزیع اقلام اساسی مورد نیاز مردم در قالب قرارگاه اقتصادی استان ، به صورت روزانه در حال پیگیری است.

وی گفت: در این ایام تمام نیازمندی های مردم به میزان کافی در انبارهای ذخیره و بازار موجود است وبیش از ۱۲ هزار تن اقلام اساسی تامین و به بازار تزریق شده است.

استاندار اردبیل افزود: تامین اقلام استراتژیک از جمله سوخت ، آرد و دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز در تمامی شهرستان های استان به میزان کافی وجود دارد و برخی از واحدهای تولیدی استان علاوه بر تامین نیازمندی های داخلی، اقلام مورد نیاز سایر استان های کشور را با تولید بیشتر در وضعیت فعلی انجام می دهند.

امامی یگانه ادامه داد: نظارت بر بازار با محوریت فرمانداران و دستگاه های نظارتی به صورت روزانه در حال انجام است و تا به حال بیش ۵۰۰۰ مورد بازدید برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار در این ایام صورت گرفته است.

استاندار اردبیل از حضور پرشمار هم‌وطنان در ایام پایانی سال در این استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از۵۲۰ هزار نفر مهمان نوروزی در استان اردبیل حضور دارند و خدمات دهی به مهمانان نوروزی در حال انجام است.

امامی یگانه همچنین از ارائه تخفیف‌های ۴۰ تا ۶۰ درصدی اماکن اقامتی به گردشگران خبر داد و گفت: نطارت و رصد اماکن کردشگری استان به صورت مستمر در جریان است.

انتهای پیام/