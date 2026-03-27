خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایداری آب شرب شهر گمیشان با افزایش ۵ لیتر بر ثانیه منابع تأمین

کد خبر : 1765862
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از افزایش پایداری آب شرب در شهر گمیشان با اجرای مهندسی مجدد چاه دامپزشکی این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، ابوالفضل رحیمی  اظهارکرد: با تلاش مجموعه همکاران ، عملیات مهندسی مجدد چاه مذکور به‌طور موفقیت‌آمیز انجام شده و با افزایش  دبی ۵ لیتر بر ثانیه مجددا وارد مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان تصریح کرد :این عملیات با اعتباری معادل ۵۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به انجام رسید و در راستای پایداری آب شرب ۲۳۰۰ نفر از ساکنان شهر گمیشان انجام شد.

رحیمی در پایان تاکید کرد: این عملیات نتیجه تلاش‌های مستمر تیم‌های فنی و مهندسی بوده و به افزایش رضایت‌مندی شهروندان و ارتقاء سطح خدمات آب شرب در منطقه کمک شایانی خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار