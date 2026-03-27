در چهارمحال و بختیاری رخ داد:
رانش زمین محور بازفت-مسجدسلیمان را مسدود کرد
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: بر اثر رانش زمین و ریزش کوه در محور بازفت به مسجدسلیمان، نزدیکی روستای باغچنار، این مسیر مواصلاتی به طور کامل مسدود شده است.
به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت : به علت رانش کوه در محور بازفت-مسجدسلیمان در نزدیکی روستای باغچنار مسدود شد.
وی افزود: تیمهای راهداری شهرستان فلارد بلافاصله در محل حادثه حاضر شدهاند و عملیات ایمنسازی و بررسی مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار دارد.
خدابخشی بیان کرد: هماکنون تردد در این محور تا اطلاع ثانوی ممنوع است، راهداران با تمام توان در حال رفع انسداد و ایجاد مسیر ایمن هستند، از رانندگان و مسافران تقاضا می شود از هرگونه تردد در این مسیر خودداری کرده و مسیرهای جایگزین را پیگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسافران عزیز می توانند برای تردد از محور لردگان-ایذه-مسجدسلیمان استفاده کنند.