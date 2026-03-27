جاده بندرعباس - بندرخمیر به دلیل ریزش کوه مسدود شد

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، محدوده یادشده از روستای باقی آباد تا پارک حرا به دلیل ریزش کوه و گل‌ولای مسدود است و تردد در این مسیر تنها از طریق لاین برگشت به سمت بندرعباس امکان‌پذیر می‌باشد.

ستاد مدیریت بحران شهرستان خمیر از تمامی رانندگان خواست ضمن رعایت احتیاط کامل، از هرگونه عجله و شتاب غیرضروری در این مسیر خودداری کرده و با توجه به شرایط جوی و وضعیت ناپایدار جاده، همکاری لازم را با مأموران راهداری و نیروهای انتظامی مستقر در منطقه به عمل آورند.

مسوولان محلی در حال بررسی وضعیت و اقدام برای بازگشایی مسیر هستند.

