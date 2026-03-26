خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری قاتل و ۳ همدست در نزاع مسلحانه خونین گنبدکاووس

کد خبر : 1765800
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس، از دستگیری یکی از قاتلان و ۳ شرکت‌کننده در یک نزاع مسلحانه مرگبار در یکی از روستاهای شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ ستاد"نادعلی صادقی" اظهار کرد: در پی اختلافات شخصی قدیمی میان دو طایفه در یکی از روستاهای شهرستان، نزاعی مسلحانه رخ داد که متأسفانه منجر به قتل ۲ نفر شد. 

وی ادامه گفت: بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۳ وارد عمل شده و در کمتر از چند دقیقه، یکی از قاتلان و ۳ نفر از شرکت‌کنندگان در درگیری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس افزود: تحقیقات پلیس ادامه دارد و تلاش‌ها برای دستگیری قاتل دوم با جدیت در جریان است. به مجرمان هشدار می‌دهیم که هیچ خللی در امنیت شهروندان گنبدکاووس ایجاد نخواهد شد.

پلیس از عموم مردم می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشکوک، با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار