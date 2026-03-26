دستگیری قاتل و ۳ همدست در نزاع مسلحانه خونین گنبدکاووس

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ ستاد"نادعلی صادقی" اظهار کرد: در پی اختلافات شخصی قدیمی میان دو طایفه در یکی از روستاهای شهرستان، نزاعی مسلحانه رخ داد که متأسفانه منجر به قتل ۲ نفر شد.

وی ادامه گفت: بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران کلانتری ۱۳ وارد عمل شده و در کمتر از چند دقیقه، یکی از قاتلان و ۳ نفر از شرکت‌کنندگان در درگیری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس افزود: تحقیقات پلیس ادامه دارد و تلاش‌ها برای دستگیری قاتل دوم با جدیت در جریان است. به مجرمان هشدار می‌دهیم که هیچ خللی در امنیت شهروندان گنبدکاووس ایجاد نخواهد شد.

پلیس از عموم مردم می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشکوک، با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ تماس بگیرند.

